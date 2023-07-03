Средства бюджета Самары в 2023 году пойдут на транспорт и капремонт учебных заведений

Исполнение бюджета обсудили на заседании городского парламента / Фото: дума Самары

В Самаре прошло очередное заседание думы, на котором обсудили исполнение городского бюджета за первый квартал 2023-го и внесение изменений. На нем прозвучала информация, куда пойдут средства казны в этом году.

- Наибольший удельный вес в общей структуре исполненных расходов в отраслях: образование, транспорт, дорожная деятельность, охрана окружающей среды и ЖКХ. Также город не снижает планку по объемам переселения людей из аварийного жилья, капремонта, благоустройства территорий образовательных организаций, - сообщила на заседании гордумы глава департамента финансов Самары Оксана Данилова.

В 2023 году средства городской казны планируется направить на капитальный ремонт, оснащение и благоустройство прилегающей территории учебных заведений; обновление инфраструктуры электротранспорта; развитие инфраструктуры детских лагерей; закупку автобусов. Также бюджетные деньги пойдут на строительство водоводов в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3, на предоставление квартир детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, и др.

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