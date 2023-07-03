В Самаре свободные места в детсадах распределят 7 июля

Распределение мест в детсадах пройдет в автоматизированном порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 7 июля, в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в детских садах на 2023-2024 учебный год. Оно пройдет в автоматизированном порядке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Родителей просят заранее проверить данные в электронных заявлениях. В случае обнаружения неточностей необходимо будет обратиться в МФЦ. О предоставлении места сообщат сами представители детсада. Также результаты распределения можно будет узнать самостоятельно – с помощью портала образовательных услуг по адресу es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»).

Чтобы подтвердить согласие с предоставляемым местом, родителям нужно будет в течение 10 рабочих обратиться в садик для письменного подтверждения. В случае несогласия – в МФЦ.

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