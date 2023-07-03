Бывший главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему Писарский в Самаре не забивает

Лучший бомбардир РПЛ подписал контракт с самарским клубом в конце 2022 года. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением, почему у нападающего Владимира Писарского в Самаре снизилась результативность. Об этом сообщает Legalbet.

По словам Тарханова, Писарский пока не может привыкнуть к стилю и модели игры самарских «Крыльев». Он отмечает, что при одном тренере игра может легко идти, а при другом нужно больше времени на адаптацию.

Экс-тренер «Крыльев Советов» уверен, что в новом сезоне у Владимира Писарского наладится игра, и он снова будет забивать.

Напомним, лучший бомбардир РПЛ подписал контракт с самарским клубом «Крылья Советов» в конце 2022 года. Самарцы выплатили за 26-летнего футболиста 100 миллионов отступных.

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