Бывший главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему Писарский в Самаре не забивает

Лучший бомбардир РПЛ подписал контракт с самарским клубом в конце 2022 года.
Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением, почему у нападающего Владимира Писарского в Самаре снизилась результативность. Об этом сообщает Legalbet.
По словам Тарханова, Писарский пока не может привыкнуть к стилю и модели игры самарских «Крыльев». Он отмечает, что при одном тренере игра может легко идти, а при другом нужно больше времени на адаптацию.
Экс-тренер «Крыльев Советов» уверен, что в новом сезоне у Владимира Писарского наладится игра, и он снова будет забивать.
Напомним, лучший бомбардир РПЛ подписал контракт с самарским клубом «Крылья Советов» в конце 2022 года. Самарцы выплатили за 26-летнего футболиста 100 миллионов отступных.
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