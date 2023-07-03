В Самарской области полицейский выявили 846 нарушений среди мигрантов

Правоохранители провели направленные рейды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции провели первый этап операции «Нелегал». В регионе выявили 846 нарушений среди мигрантов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители с 19 июня по 25 июня 2023 года провели первый этап операции. За время проведения рейдов правоохранители выявили более 800 административных нарушений в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел, полицейские наложили штрафы на общую сумму 1 400 000 рублей. Так, в одном из тепличных комплексов Волжского района задержали 10 иностранных граждан.

На данный момент ведут работу по установлению и привлечению работодателя задержанных к ответственности. Подобные мероприятия продолжатся.