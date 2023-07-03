Самарцы пожаловались на глубокую яму на пересечении Пугачевской и Металлургов

Автомобиль попал в яму. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители пожаловались на глубокую яму в дороге. Еще один автомобиль провалился под землю.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, еще один легковой автомобиль угодил в яму, расположенную на пересечении пугачевской и Металлургов. По словам очевидцев и потерпевших, машины достаточно часто попадают в аварийные ситуации из-за дорожного дефекта.

По предварительной информации потерпевшего, из-за ямы повреждены диск, бампер и подрамник. Видимо, автолюбитель планируют обратиться в суд или к правоохранителям.