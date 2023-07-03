В Самарской области подросток угнал чужой мопед и спрятал его в кустах

Подростку грозит уголовное наказание за кражу мопеда Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошла дерзкая кража мопеда. Местный житель приехал на нем в кафе, а, когда пообедал, не обнаружил транспорт на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска, куда обратился пострадавший, начали проводить объезд близлежащей территории и опрос возможных свидетелей. Один из местных жителей указал на своего знакомого на мопеде, который мог быть причастен к пропаже автотранспорта.

Предполагаемым вором оказался 14-летний житель села Кинель-Черкассы. Он рассказал, что увидел «бесхозный» мопед и решил покататься на нем. Однако потом не вернул его, а спрятал в укромном месте – в кустах на пустыре.

В настоящий момент в отношении подростка возбуждено уголовное дело, а само транспортное средство вновь обрело своего законного владельца.

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