В Самаре хотят запретить оставлять электросамокаты на кладбищах и цветниках

Средства индивидуальной мобильности нельзя будет оставлять и возле памятников / Фото: дума Самары

В Самаре хотят внести изменения в правила благоустройства. Они будут касаться использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и их аналоги. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

– С 1 марта в ПДД внесено новое понятие – СИМ. Наша задача сейчас – вынести на обсуждение самарцев предложения по правилам их использования, организации мест отстоя и прочее. На основе отзывов в дальнейшем будут сформированы и внесены изменения в правила благоустройства территории Самары, - сказал спикер городского парламента Алексей Дегтев.

Так, планируется запретить размещение электросамокатов и других СИМов в местах, где они будут перекрывать въезд или выезд, а также создавать помехи для движения пешеходов. Речь идет о следующих локациях: арки зданий и сооружений, места расположения памятников, территории кладбищ, газоны, цветники, павильоны остановок общественного транспорта (и на расстоянии 15 метров от них).

Общественные обсуждения по проекту решения думы Самары о внесении изменений в правила благоустройства пройдут с 1 июля по 1 августа 2023 года.

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