Самарцы заметили упитанную крысу на улице Стара-Загора

Крыса прогулялась по улицам города. Фото: "Самара ДТП

В Самаре местные жители заметили упитанную крысу на улице Стара-Загора. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, животное пробежало вдоль фасада жилого дома. Скорее всего, оно обосновалась в открытом подвале. В комментариях пользователи удивлены, что крысы спокойно прогуливаются во дворах областной столицы.

- Почему же никто не следит за этим? – интересуются горожане.

Другие же подшучивают и считают, что такое часто случается на улицах города – в этом нет ничего удивительного.