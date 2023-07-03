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НовостиОбщество3 июля 2023 8:36

Самарцы заметили упитанную крысу на улице Стара-Загора

Горожане опубликовали кадры в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Крыса прогулялась по улицам города. Фото: "Самара ДТП

Крыса прогулялась по улицам города. Фото: "Самара ДТП

В Самаре местные жители заметили упитанную крысу на улице Стара-Загора. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, животное пробежало вдоль фасада жилого дома. Скорее всего, оно обосновалась в открытом подвале. В комментариях пользователи удивлены, что крысы спокойно прогуливаются во дворах областной столицы.

- Почему же никто не следит за этим? – интересуются горожане.

Другие же подшучивают и считают, что такое часто случается на улицах города – в этом нет ничего удивительного.