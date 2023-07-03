В Самарской области в ходе рейдов 280 водителей остановили за «тонировку»

Более 240 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГИБДД Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 30 июня по 2 июля полицейские выявили 2047 различных правонарушений. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 35 водителей, еще 65 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а пять человек сели за руль пьяными повторно. Без водительских удостоверений поймали 9 жителей региона.

Более 240 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 77 раз. Также зафиксировано 60 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 105 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 280 водителей.

В отношении людей, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составляют административные материалы. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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