Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 9:11

В Самаре продолжаются работы на улице Чернореченской

В областной столице реализуют федеральный проект
Алена ПРОВКИНА
Благоустройство продолжается. Фото: мэрия

Благоустройство продолжается. Фото: мэрия

В Ленинском районе Самары проводят работы по благоустройству. В областной столице реализуют федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

По информации городской администрации, по заявке жителей специалисты проводят комплексное асфальтирование дворовой территории с обустройством тротуаров, парковок и внутреннего проезда. Благоустройство в городе в самом разгаре.

Всего в Самаре по национальному проекту «Жилье и городская среда» обновят более 50 дворов. Новую жизнь в Ленинском районе получат 15 дворовых территорий.