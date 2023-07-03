В Самаре продолжаются работы на улице Чернореченской

Благоустройство продолжается. Фото: мэрия

В Ленинском районе Самары проводят работы по благоустройству. В областной столице реализуют федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

По информации городской администрации, по заявке жителей специалисты проводят комплексное асфальтирование дворовой территории с обустройством тротуаров, парковок и внутреннего проезда. Благоустройство в городе в самом разгаре.

Всего в Самаре по национальному проекту «Жилье и городская среда» обновят более 50 дворов. Новую жизнь в Ленинском районе получат 15 дворовых территорий.