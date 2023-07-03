Лучшего слесаря в России 2023 года выявили на конкурсе в Самаре

29-30 июня Самара принимала федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». Первенство было организовано Министерством труда и социальной защиты РФ при участии Правительства Самарской области. Оно направлено на популяризацию рабочих профессий. Соревнование проходит 12-й раз, но среди слесарей на федеральном уровне впервые. Сегодня слесарь аварийно-восстановительных работ - одна из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ, и от квалификации работников зависит бесперебойная работа систем водоснабжения и канализации.

Федеральному этапу предшествовал региональный, который определил 40 лучших специалистов в 28 регионах, от ЛНР и Краснодара до Якутии. Вышли в финал и два слесаря из Самары. В течение двух дней участники демонстрировали знания теории, отвечая на 20 вопросов, а также умение решать практические задачи. Самым зрелищным этапом конкурса стали гидравлические испытания водяных узлов, которые собирали конкурсанты. Жюри оценивало их работу по 5 показателям.

По итогам конкурса 1 место занял слесарь-ремонтник АО «Теплоэнергия» Станислав Жезоров (Республика Саха), 2 место – слесарь АВР ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александр Шарин, 3 место – слесарь АВР АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Кожаров. Победители получили денежные призы - за 1 место 300 тысяч рублей, за 2 место – 200 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч рублей.

- Я готовился к этому конкурсу очень серьезно, - рассказал Станислав Жезоров. - Теорию выучил практически назубок. А по практике готовился к одной задаче, но нам дали другую. Мы их тоже выполняем, но к конкурсу не отрабатывали. Я даже обрадовался – так интереснее. Был сложный момент, переволновался, однако взял себя в руки и все получилось.

Организаторы уверены: конкурс помогает не только повысить престиж рабочих профессий, но и лучшим их представителям обменяться опытом, который всегда пригодится.