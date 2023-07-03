Пьяный водитель стал виновником ДТП в Самарской области

В результате аварии пострадали два человека: сам водитель и его пассажирка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 2 июля 2023 года на трассе «Клявлино-Шентала» произошло ДТП с участием Renault Laguna. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Примерно в 06:30 45-летний водитель в условиях сильного дождя двигался в направлении железнодорожной станции Шентала со стороны Клявлино. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Как выяснилось, автомобилист был пьян.

В результате с места ДТП были госпитализированы сам водитель машины и женщина-пассажир. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства.

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