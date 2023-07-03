В Самарской области добровольцы 20 раз выезжали на ликвидацию пожаров

В Самарской области есть более 150 добровольных пожарных команд. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

С 26 июня по 2 июля в Самарской области подразделения добровольной пожарной охраны 20 раз выезжали на ликвидацию пожаров. Они привлекались в качестве дополнительных сил.

— С огнем помогали бороться 38 человек личного состава и 20 единиц техники. Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Так, добровольцы помогли профессиональным пожарным потушить сухую траву, которая загорелась в Ставропольском, Камышлинском, Безенчукском, Шенталинском районах и г. Новокуйбышевске.

Еще за неделю специалисты тушили хозпостройки и частные дома в Похвистневском и Ставропольском районах, а также бани в Ставропольском, Волжском и Кошкинском районах. По одному разу добровольцы выезжали на тушение автомобиля в Похвистнево, домашних вещей в квартире в Хворостянском районе и полуприцепа в Самаре.

Напомним, в Самарской области есть более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин.

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