В Самарской области инспекторы уделяют особое внимание мотоциклистам

Инспекторы провели рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники госавтоинспекции проводят направленные рейды. Нарушителей привлекают к ответственности.

По информации ГИБДД Тольятти, мероприятия проводят в целях предупреждения ДТП с участием мотоциклистов. Инспекторы привлекают внимание общественности к данной проблеме. Правоохранители проводят рейды в вечерние и ночные часы. В один из рейдов выявили 4 нарушения – в отношении водителей возбудили административные дела.

Частыми нарушениями являются: эксплуатация мотоцикла с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, отсутствие полиса ОСАГО, не использование защитного шлема.