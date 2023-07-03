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НовостиОбщество3 июля 2023 9:42

В Самарской области инспекторы уделяют особое внимание мотоциклистам

В регионе проводят направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы провели рейды

Инспекторы провели рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники госавтоинспекции проводят направленные рейды. Нарушителей привлекают к ответственности.

По информации ГИБДД Тольятти, мероприятия проводят в целях предупреждения ДТП с участием мотоциклистов. Инспекторы привлекают внимание общественности к данной проблеме. Правоохранители проводят рейды в вечерние и ночные часы. В один из рейдов выявили 4 нарушения – в отношении водителей возбудили административные дела.

Частыми нарушениями являются: эксплуатация мотоцикла с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, отсутствие полиса ОСАГО, не использование защитного шлема.