Более трех тысяч человек посмотрели программу сцены «Победа» на Грушинском фестивале

На сцене "Победа" выступили барды из разных уголков страны, в том числе из новых регионов

В Самарской области завершился 50-й юбилейный Грушинский фестиваль. Одной из его площадок стала военно-патриотическая сцена «ZА ПОБЕДУ». Ее организовали местное отделение общероссийской организации «Офицеры России» и союз десантников России при поддержке регионального правительства и администрации Самары.

В этом году на сцене «Победа» выступило рекордное количество участников – около 135 артистов из Москвы, Архангельска, Саратова, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Чистополя, Луганска, Мариуполя, Челябинска и других городов. Среди них: Валерий Боков, Вячеслав Ковалев, Александр Тимофеев, Валентин Вихорев, Марина Дмитриева, Герман Колосов, Тимур Ведерников. Программу посмотрели более трех тысяч человек.

- Я благодарен главе региона за поддержку проекта. Я уверен, что сцена «Победа» будет всегда присутствовать на Грушинской поляне. Дмитрий Игоревич лично подошел на нашу площадку и пригласил на сцену «Большая гитара». Это дорогого стоит и для нас это очень важно, – отметил автор проекта «Победа» Алексей Халитов.

На гала-концерте на плавучей сцене «Гитара» выступил лауреат Грушинского фестиваля 2002 года, зампредседателя центрального правления союза десантников России, полковник запаса, первый руководитель сцены «Победа» Михаил Калинкин. Он исполнил песню «Нам нужна одна победа» их фильма «Белорусский вокзал». Он призвал всех зрителей, чьи родственники воевали или воюют, включить фонарики на телефонах. «Загорелась» вся Гора.

- Песня, которую Михаил Калинкин исполнил на гала-концерте, и реакция на нее зрителей показала, как востребована сегодня эта тема. И мы рады, что и в финале нашего праздника, на заключительном концерте на главной сцене, появились участники сцены «ZА ПОБЕДУ», лауреаты отдельного конкурса, – мужественные военные, настоящие защитники, – отметила директор Грушинского фестиваля Анна Шарафиева.

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