В Самаре снесут аварийный дом № 269 на улице Самарской

У жильцов изымут пять помещений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ленинском районе Самары планируют снести аварийный дом на улице Самарской. Городские власти изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой и Чкалова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии 29 июня.

Речь идет об участке площадью 2159 квадратных метров. Там на улице Самарской, 269 расположен многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут пять помещений: квартиру № 23 площадью 33,3 кв. м, № 24 площадью 31,7 кв. м, № 28 площадью 30,7 кв. м, № 29 площадью 31,6 кв. м, № 31 площадью 32,5 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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