В Самарской области ливень 2 июля побил рекорд 1952 года

Рекорд по осадкам зафиксировали в селе Клявлино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 июля 2023 года, на Самарскую область обрушились проливные дожди. Не обошлось без погодных рекордов – в регионе зафиксировали новый суточный максимум количества осадков.

По данным Приволжского УГМС, превышение многолетних значений зарегистрировали в селе Клявлино. Накануне там выпало 32,8 мм осадков. Это на 9,3 мм больше, чем в 1952 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Отметим, в первые дни июля жителей Самарской области испытывают на прочность не только ливни, но и жара. По прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится в регионе до конца недели. Днем 3-5 июля местами ожидается +30...+32 градуса.

Самарцам советуют в жару не находится долго на солнце без головных уборов, пить больше жидкости и избегать активной физической нагрузки.

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