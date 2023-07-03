Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:29

В Самарской области дерево ночью упало на машину, в которой спала девушка

Все случилось в районе Грушинской поляны
Анастасия ФИЛАТОВА
На автомобиль рухнуло сухое дерево

На автомобиль рухнуло сухое дерево

Фото: Предоставлено "КП"

В Самарской области в районе Грушинской поляны произошло небольшое ЧП. Там дерево упало на одну из машин. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

– Ночью сухое дерево упало на автомобиль, в котором спала девушка. К счастью, она не пострадала, – поделились свидетели происшествия.

Напомним, в минувшие выходные в Самарской области бушевала непогода – сильный ветер и ливень. Буйство стихии стало настоящим испытанием для гостей Грушинского фестиваля. Многие из них, кто заранее не озаботился зонтами и дождевиками, промокли до нитки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.