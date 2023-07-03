В Самарской области дерево ночью упало на машину, в которой спала девушка

На автомобиль рухнуло сухое дерево Фото: Предоставлено "КП"

В Самарской области в районе Грушинской поляны произошло небольшое ЧП. Там дерево упало на одну из машин. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

– Ночью сухое дерево упало на автомобиль, в котором спала девушка. К счастью, она не пострадала, – поделились свидетели происшествия.

Напомним, в минувшие выходные в Самарской области бушевала непогода – сильный ветер и ливень. Буйство стихии стало настоящим испытанием для гостей Грушинского фестиваля. Многие из них, кто заранее не озаботился зонтами и дождевиками, промокли до нитки.

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