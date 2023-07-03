Под Самарой при пожаре в квартире погибла девушка

Пожарные потушили возгорание в течение получаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 июля 2023 года, в поселке Рощинский Волжского района произошел пожар. Там в одном из домов вспыхнула квартира. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 17:10. В квартире загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили возгорание в 17:47. Во время обследования квартиры они обнаружили тело 18-летней девушки. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия и все обстоятельства гибели человека.

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