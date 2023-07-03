В Самаре вандалы разгромили сразу несколько трамвайных остановок

Вандалы разбили остановку. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами деятельности вандалов. Хулиганы разгромили остановки общественного транспорта.

Судя по опубликованным кадрам, в Постниковом овраге ночью в начале июля 2023 года вандалы разломали сразу несколько остановок. Очевидцы отмечают, что шум могли слышать жители ближайших домов. На фотографиях видно, что злоумышленники разбили стекла и вытащили рекламные баннеры.

В комментариях пользователи не одобряют такое поведение и считают, что это могли сделать горожане в состоянии алкогольного опьянения. О том, как собираются решить проблему – пока неизвестно.