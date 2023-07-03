Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:54

В Тольятти 19-летний водитель без прав протаранил березу

Дерево оказалось крепче отечественной легковушки
ПИГИНА Анастасия
Полицейские выяснили, что юный автомобилист никогда не учился в автошколе

Полицейские выяснили, что юный автомобилист никогда не учился в автошколе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в Тольятти произошло ДТП, которое спровоцировал водитель без прав. В районе дома № 4 по Южному шоссе молодой человек на «восьмерке» врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 00:25 ночи 19-летний парень на ВАЗ-21083 при повороте направо съехал с дороги и врезался в дерево. В дальнейшем выяснилось, что молодой человек никогда не учился в автошколе и не получал водительское удостоверение.

Пострадали и автомобиль, и сам нарушитель закона. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Теперь ему грозит административное наказание за управление авто без необходимых документов и нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.