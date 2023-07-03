В Тольятти 19-летний водитель без прав протаранил березу

Полицейские выяснили, что юный автомобилист никогда не учился в автошколе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в Тольятти произошло ДТП, которое спровоцировал водитель без прав. В районе дома № 4 по Южному шоссе молодой человек на «восьмерке» врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 00:25 ночи 19-летний парень на ВАЗ-21083 при повороте направо съехал с дороги и врезался в дерево. В дальнейшем выяснилось, что молодой человек никогда не учился в автошколе и не получал водительское удостоверение.

Пострадали и автомобиль, и сам нарушитель закона. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Теперь ему грозит административное наказание за управление авто без необходимых документов и нарушение ПДД.

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