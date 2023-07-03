В Самаре местные жители пожаловались на зловонные ручьи

Вода течет по дороге. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители продолжают делиться проблемами в социальных сетях. На этот раз в центре внимания – коммунальная авария.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, зловонные ручьи растеклись возле жилого дома в начале июля 2023 года. По словам очевидцев, вода льется после кольца по улице Антонова-Овсеенко. Горожане жалуются на ужасный запах текущие ручьи.

Напомним, также жители областной столицы пожаловались на упитанных крыс на улице Стара-Загора и на вандалов, разбивших стекла общественных остановок в Постниковом овраге.