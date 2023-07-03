В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

Посещать леса сейчас запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В регионе установилась жаркая погода, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров.

- В период с 4 по 10 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ГУ МЧС по Самарской области отмечают, что часто причинами лесных пожаров становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. При 4 классе сохраняется запрет на посещение лесов.

Также необходимо соблюдать следующие правила: не разводить костер в лесу; не поджигать сухую траву; не бросать непотушенные спички или сигареты; не оставлять горючие вещества и стеклянные предметы, способные сработать как зажигательные линзы.

Самарцам советуют немедленно сообщать о небольшом лесном пожаре в ближайший населенный пункт или по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

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