В Клявлинском районе волонтеры спасли родник

Благодаря волонтёрам родник был в буквальном смысле слова открыт заново. Фото АО «КНПЗ»

В Клявлинском районе волонтеры разведали и расчистили природный источник Гусиный, питающий реку Сорок ключей, на которой стоит несколько сел. Мероприятие прошло в рамках акции «Родники Самарской области» и движения #ЭкоРавновесие. В нем приняли участие около 30 волонтеров, среди которых – сотрудники Куйбышевского НПЗ.

Состояние родника до и после работы активистов изменилось разительно. Ранее доступ к источнику был затруднен из-за густых зарослей, а его русло затянуто прелой листвой, из-под которой вода едва сочилась. Уборка листвы устраняет источник гниения и распространения бактерий с током воды, а значит, повышает ее качество. Во время очистки волонтеры обнаружили еще три новые точки излива источника. Теперь вода в нем течет свободно, а доступ к ней открыт.

- Вода – основа жизни, всех биохимических процессов на земле, жизнедеятельности растений, животных и, конечно же, человека и его хозяйственной деятельности. Поэтому мы должны бережно и благодарно относиться к природе, сохранять и восполнять ее богатства. В этом деле нет мелочей, ведь родники питают наши реки. А радость открытия новых источников ни с чем не сравнима, - поделилась начальник отдела охраны окружающей среды КНПЗ Анна Ильина.