В Самарской области в 2023 году выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Более 1,5 тыс. человек получили золотые медали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В этом году таких результатов достигли 188 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Среди общего числа ребят, набравших максимальное количество баллов, 14 выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам. 1,5 выпускников окончили школу с золотыми медалями. Еще 25 человек были награждены медалями «За особые успехи в учении». Им ребятам вручил губернатор Дмитрий Азаров.

По данным областного Минобра, Самарская область занимает шестое место в рейтинге качества школьного образования среди субъектов РФ. Он был составлен Рособрнадзором по итогам 2022 года.

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