5 июля Луна будет в перигее своей орбиты на расстоянии 360 149 км от Земли. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник, 3 июля 2023 года, жители Самарской области могут стать свидетелями необычного явления. В этот день в 15:41 ожидается так называемая Оленья Луна.

По данным астрономического небесного календаря Московского планетария, в этот день ожидается полнолуние, а 5 июля Луна будет в перигее своей орбиты на расстоянии 360 149 км от Земли.

Астрономы-любители отмечают, что Оленья Луна получила свое прозвище, потому что именно в это время у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов. Однако у каждого народа все же свое название для июльского полнолуния. Распространены также названия: Волчья Луна, Старая Луна или Ледяная.

В летние месяцы Луна кажется больше, чем зимой. Это явление объясняется тем, что орбита луны, как и орбита всех небесных тел, имеет форму эллипса, поэтому на некоторый период времени Луна становится ближе к Земле.

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