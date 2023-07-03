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НовостиОбщество3 июля 2023 11:48

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» пройдет в Самарской области 6 июля

Мероприятие проводится каждое лето на берегу Волги
Ирина СИНЕГУБОВА
На сцену выйдут оркестры, а также артисты ведущих российских и зарубежных театров.

На сцену выйдут оркестры, а также артисты ведущих российских и зарубежных театров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 июля, в Тольятти пройдет фестиваль музыки и искусств «Тремоло». Жители Самарской области смогут посетить концерты классической, джазовой и современной музыки. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

В рамках фестиваля пройдет различные мастер-классы и лекторий для детей, творческие интерактивы и выставка «Музея актуального реализма». Напомним, «Тремоло» проводится каждое лето на берегу Волги.

На сцену выйдут оркестры, а также артисты ведущих российских и зарубежных театров. Так, перед зрителями выступят солисты арт-проектов «ТенорА XXI века» и «Vegas», крымский оркестр «Новая гармония», кроссовер-оркестр Bis-quit Band и Московский молодежный симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело.

Открытие фестиваля будет ознаменовано большим концертом «Кино и джаз» филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. С подробностями можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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