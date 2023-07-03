Самарцы сообщили о пробке на улице Уральской

Горожане сообщили о пробке. Фото: "самара с огоньком"

В Самаре горожане поделились кадрами серьезной пробки. Она образовалась на улице Уральской.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, транспортный затор случился на участке от Южного города до «Metro». Пользователи опубликовали кадры работ специальных машин, они укладывают асфальт на одной из полос. О времени проведении и сроках завершении работ пока неизвестно.

Напомним, также в городе продолжают реализовывать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В областной столице проводят работы по благоустройство дворов и территорий на улице Чернореченской.