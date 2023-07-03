В Самарской области отключат ТВ и радио с 3 по 9 июля

Отключения связаны с проведением профилактических работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 9 июля 2023 года некоторые жители Самарской области не смогут насладиться любимыми передачами. В это время на радиотелевезионных станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы. Об этом сообщили представители РТРС Самарского ОРТПЦ.

Отключение на этой неделе запланировано только в Самаре и Жигулевске. Работы не продлятся долго: от получаса до пяти часов. В основном сигнал будет прерываться в утреннее время. Подробное расписание отключений радио и ТВ здесь.

Отметим, плохие погодные условия могут помещать проведению работ в указанные сроки и поспособствовать их переносу на другие даты. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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