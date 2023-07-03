Благоустройство парка «Молодежный» в Самаре завершено на 80%

Обновление пространства ведется в рамках нацпроекта Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство парка «Молодежный». В настоящий момент работы на участке от улицы Воронежской до озера выполнены на 80%. Об этом стало известно на совещании в городской администрации.

– Завершена вырубка и санитарная обрезка деревьев, разборка покрытий и установка универсальных плит на центральных клумбах. Ведется устройство плиточного покрытия, посевного газона и наружного освещения, – пояснили в мэрии.

В рамках второго этапа благоустройства в парке обустроят искусственный водоем. Уже демонтированы ограждения, выполнены работы по планировке откосов, оснований и разборке покрытий вокруг озера.

Напомним, в этом году парк также обновится рядом с Храмом Святой Троицы, начиная от фонтана со стороны Московского шоссе. Здесь появится освещение, скамейки и урны, а на газонах установят автополив. Готовность объекта составляет 60%.

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