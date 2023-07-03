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НовостиОбщество3 июля 2023 12:51

Аномальная жара надвигается на Самарскую область

На этой неделе воздух в регионе раскалится до +35 градусов
Анастасия ФИЛАТОВА
Жаркая погода задержится в Самарской области как минимум на неделю

Жаркая погода задержится в Самарской области как минимум на неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигается аномальная жара. На этой неделе в дневные часы столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, во вторник, 4 июля 2023 года, местами в Самарской области ожидаются кратковременный дождь, возможная гроза. Температура воздуха составит +26…+31 градус. В среду и четверг, 5 и 6 июля, без осадков, столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов.

В пятницу, 7 июля, воздух раскалится до +30…+35 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер будет слабый, неустойчивый. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и в субботу, 8 июля 2023 года.

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