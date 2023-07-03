Пьяный сельчанин до смерти забил приятеля в Самарской области

Суд вынес обвиняемому приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в жестокой истории, которая произошла в Сергиевском районе. Один из местных жителей до смерти забил своего приятеля. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Трагедия произошла в поселке Суходол. Друзья находились в комнате общежития, где пили алкоголь. В какой-то момент мужчины поссорились и один из них набросился на другого.

– Житель Суходола нанес приятелю руками и ногами множественные удары по голове и туловищу. В результате потерпевший получил повреждения, повлекшие смерть, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.