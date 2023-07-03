В Самаре пенсионерка решила сварить варенье и чуть не спалила дом

Женщина уснула во время готовки и едва не задохнулась в дыму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 июля 2023 года, на улице Тихвинской, 24 в Самаре произошло ЧП. Жительница одной из квартир – пенсионерка – решила сварить варенье и едва не спалила дом. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

– На третьем этаже бабушка решила сварить варенье. Пока готовила, уснула. Люди на улице заметили, что из ее окна валит дым, и вызвали пожарную службу. Ко мне сразу в квартиру стали барабанить и кричать, мол, пожар, выходите. Я взяла кошек в охапку, паспорт и выбежала на улицу, – рассказала местная жительница.

По словам самарчанки, сильного возгорания не было. Однако пенсионерка могла задохнуться от дыма. К счастью, пожарные вовремя прибыли на место и спасли пожилую женщину. Через некоторое время жильцы дома благополучно вернулись в свои квартиры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.