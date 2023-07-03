Выдачи ипотеки в первом полугодии 2023 составили рекордные 3 трлн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2023 года банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

К примеру, ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москва (200 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (48 млрд рублей) и Краснодарский край (38 млрд рублей).

- Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков, что объясняется отпускным сезоном и желанием перенести решение важных вопросов на осень. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. По нашей оценке, в этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали, что говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

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