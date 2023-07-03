Дмитрий Азаров поздравил работников почты Самарской области с профессиональным праздником

Глава региона вручил работникам заслуженные награды. Фото: Дмитрий Бурлаков.

В понедельник, 3 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников Почты России с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в Самарской государственной филармонии.

– Вы объединяете всю нашу великую, необъятную страну. Невозможно просто представить единство страны без Почты России. Почта России сегодня – это высокотехнологичная компания и мы видим, как внедряются в работу самые современные, передовые, цифровые технологии , – обратился к собравшимся глава региона.

Сегодня в области работает 771 отделение, которые ежемесячно посещают более 2,5 миллионов человек. Отправить и получить письма, посылки и телеграммы помогают более 6700 работников почтовой связи. Активными темпами идет модернизация почтовых отделений, особенно – в селах. В этом году ремонт запланирован в 66 объектах. В ближайшее время в регионе откроется единственный в стране колл-центр Почты России, где будет создано более 500 рабочих мест.

– Я очень рад тому, что Почта России принимает решения о создании новых компетенций на самарской земле. Это новые рабочие места, что важно для любого региона и Самарской области тоже, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор также вручил виновникам торжества заслуженные награды.