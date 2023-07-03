Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИТ-специалисты смогут еще выгоднее прибрести жилье по льготной ипотеке. Сбер запускает специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе «Ипотека для IT» на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

— Изначально ставка по ИТ-ипотеке в банке была ниже заявленных 5%. С момента запуска программы почти восемь тысяч ИТ-специалистов приобрели жилье на льготных условиях. Мы выдали кредиты на общую сумму 60 млрд рублей. Кроме того, вдвое увеличилось количество аккредитованных ИТ-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержкой. Снижение ставок позволит сотрудникам сферы информационных технологий не откладывать решение квартирного вопроса, ведь выбрать жилье и оформить ипотеку можно онлайн за пять минут на выгодных условиях, — отметил и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК при покупке у застройщиков — партнеров, участников проектного финансирования банка.

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