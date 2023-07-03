Самарский обслуд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы областного ФКР

Бывшего руководителя фонда обвиняют в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката экс-главы областного Фонда капитального ремонта. Защитник просил отменить незаконное, по его мнению, уголовное дело в отношении Александра Константинова. Однако суд жалобу не поддержал.

– Апелляционным постановлением Самарского областного суда отказано в удовлетворении жалобы защитника бывшего генерального директора НО РО СО «Фонд капитального ремонта» и подтверждена законность решения суда первой инстанции, – рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, Александра Константинова заподозрили в получении взятки. Уголовное дело было возбуждено в начале 2023 года. Подозреваемого отправили под стражу.

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