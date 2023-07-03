Ярмарка для самозанятых пройдет в Струковском саду в Самаре

Принять участие смогут предприниматели из разных отраслей. Фото: министерство экономического развития СО

15-16 июля 2023 года в Струковском саду в Самаре состоится ярмарка для самозанятых. Ее организует центр «Мой бизнес». Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Принять бесплатное участие в ярмарке смогут самозанятые из разных отраслей: создания сувениров, одежды и украшений, производства пищевой продукции, предметов интерьера, игрушек и другие. Каждому будет предоставлено место для выставки своих товаров и оборудование для работы. Сюрпризы ждут и покупателей – для них организуют развлекательную программу.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 21:00. Заявки принимаются до 11 июля 2023 года по ссылке. Результаты отбора будут известны 12 июля.