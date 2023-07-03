В Самаре клининговая фирма задолжала семерым сотрудникам более 300 тысяч рублей

В ситуации разбиралась прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одну из самарских организаций уличили в невыплате заработной платы работникам. Долг превысил 300 тысяч рублей. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Разбирательства начались в отношении клининговой компании. Выяснилось, что руководство не выплатило семерым работникам зарплату за период с 15 по августа по 16 ноября 2022 года. Долг составил 311 тысяч рублей. Сотрудники оказывали услуги государственную предприятию, которое, в свою очередь, оплату произвело.

В отношении руководства возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Его расследование находится на контроле прокуратуры.

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