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НовостиОбщество3 июля 2023 17:08

Трамвай сошел с рельсов на улице Красноармейской в Самаре 3 июля 2023 года

Рельсовый транспорт задел автомобиль
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты работают над устранением поломки

Специалисты работают над устранением поломки

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, в Самаре произошел небольшой инцидент с участием общественного транспорта. Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова. Об этом сообщили местные жители. Информацию подтвердили в МП «ТТУ».

– Происшествие произошло в 20:03. В этот момент трамвай ехал по направлению «в город». Во время схода с рельсов он задел автомобиль. Пострадавших нет. Причина устанавливается, – рассказал «КП-Самара» директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

На месте происшествия сейчас работают специалисты. Они устраняют поломку.