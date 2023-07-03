Трамвай сошел с рельсов на улице Красноармейской в Самаре 3 июля 2023 года

Специалисты работают над устранением поломки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, в Самаре произошел небольшой инцидент с участием общественного транспорта. Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова. Об этом сообщили местные жители. Информацию подтвердили в МП «ТТУ».

– Происшествие произошло в 20:03. В этот момент трамвай ехал по направлению «в город». Во время схода с рельсов он задел автомобиль. Пострадавших нет. Причина устанавливается, – рассказал «КП-Самара» директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

На месте происшествия сейчас работают специалисты. Они устраняют поломку.