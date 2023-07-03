Молодая девушка погибла при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

С огнем боролись 8 человек и 3 единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В воскресенье, 2 июля 2023 года, в Самарской области произошел смертельный пожар. Возгорание, вспыхнувшее в Волжском районе, унесло жизнь молодой девушки. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Трагедия произошла в многоквартирном доме в поселке Рощинский. Информация о ЧП поступила на пульт в 17:10. Загорелась квартира на площади 15 квадратных метров. С огнем боролись 8 человек, было задействовано 3 единицы техники. В 17:47 пожар был потушен.

К сожалению, не обошлось без жертв: в результате ЧП погибла 18-летняя девушка. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Всего в период с 30 июня по 3 июля в регионе произошло 16 пожаров в жилом секторе. Также был зафиксирован 41 техногенный пожар.

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