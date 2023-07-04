В Самарской области планируют снизить аварийность на дорогах

В регионе приняли решение снизить аварийность. Фото: предоставлено министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В Самарской области планируют принять дополнительные меры по снижению количества аварий на дорогах. В губернии прошло заседание комиссии по безопасности.

По информации пресс-службы правительства региона, в Самарской области принимаются масштабные меры по обеспечению безопасности на автодорогах. Только за последние 4 года провели более 2,5 тысяч мероприятий, направленных на снижение аварийности. В их число входит: обновление светофоров, установка барьерных ограждений, шумовых полос и систем фиксаций.

Несмотря на принятые меры, ситуация тревожна. За февраль 2023 года зафиксировано 36 инцидентов с трагическим исходом. Во время заседания приняли решение провести глубокий анализ происшествий и изменить порядок привлечения к ответственности водителей. Транзитные автомобили должны оплатить штрафы за нарушение.