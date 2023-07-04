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НовостиПроисшествия4 июля 2023 4:03

Четыре человека попали в больницу после столкновения Hyundai и BMW в Самарской области

Все обстоятельства произошедшего продолжают выясняться
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент о причинах ДТП и состоянии пострадавших ничего неизвестно.

В настоящий момент о причинах ДТП и состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 3 июля, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП, четыре человека оказались в больнице. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, примерно в 17:40 на 5 километре автодороги «Кинель-Богатое-Борское» столкнулись Hyundai Solaris и BMW, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Hyundai Solaris и пассажир автомобиля BMW. Всех четверых пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд. В настоящий момент о причинах ДТП и состоянии пострадавших ничего неизвестно. Все обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.