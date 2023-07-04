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НовостиОбщество4 июля 2023 4:33

Большинство жителей Самары ассоциируют детей с радостью и счастьем

Также горожане утверждали, что дети – «цветы жизни»
Ирина СИНЕГУБОВА
Только у 5% опрошенных с этим словом нет никаких ассоциаций.

Только у 5% опрошенных с этим словом нет никаких ассоциаций.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно сервису SuperJob, жители Самары чаще всего ассоциируют с детьми радость (16%) и счастье (11%). Также горожане утверждали, что дети – «цветы жизни» (10%).

Помимо этого, самарцы ассоциировали с подрастающим поколением ответственность (8%), любовь и шум (по 7%), понятия будущее и семья (по 5%), смех и заботу (по 4%). А вот 2% опрошенных настроены менее оптимистично: для них дети, в первую очередь, – проблемы, школа и детский сад.

Другие респонденты предлагали следующие характеристики детей: маленькие люди, собственный ребенок, добро, нежность, игрушки, продолжение жизни, улыбка и солнце. Только у 5% опрошенных с этим словом нет никаких ассоциаций.

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