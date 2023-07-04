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НовостиПроисшествия4 июля 2023 4:42

В Самаре горожане закрыли угонщика в чужой машине

Его удерживали до приезда полиции
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о злоумышленнике, пытавшимся украсть чужой автомобиль. Местные жители помогли поймать угонщика.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожане рассказали, что задержали злоумышленника внутри автомобиля, припаркованного во дворе в Ташкентском переулке. Правоохранители провели осмотр. Владелица отечественного автомобиля рассказала, что около 4 часов утра сработала сигнализация. Она увидела, как неизвестный мужчина открыл дверь автомобиля, а после ушел в сторону домов.

Владелица автомобиля с супругом спустились и увидели, что незнакомец сидит уже в другом автомобиле. Потерпевшие заблокировали двери с двух сторон и удерживали мужчину. Задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело.