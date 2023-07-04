В Самарской области мигрант пырнул охранника заведения

Полицейские задержали иностранца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель пырнул охранника развлекательного заведения. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили сообщение о госпитализации мужчины. Оказалось, в вечернее время произошел конфликт между охранником и посетителем заведения. Словесная перепалка переросла в драку, на улице злоумышленник пырнул сотрудника в бедро и убежал с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель соседней республики. Иностранца принудительно выдворят за пределы страны.