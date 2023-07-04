В Самарской области разыскивают подростка, который ушел из лагеря 1 июня и пропал

С собой у него был отключенный сотовый телефон и темная спортивная сумка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области больше месяца разыскивают без вести пропавшего 15-летнего жителя села Романовка Шенталинского района Константина Камалетдинова. Парень пропал из лагеря 1 июня.

— Примерно в 19:00 он покинул территорию детского оздоровительного лагеря «Юный строитель», расположенного в селе Покровка Кинельского района. До сих пор его местонахождение не известно, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мальчика помогают искать и представители добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт». Рост парня составляет около 165-170 см, он среднего телосложения с короткими черными волосами.

На момент пропажи был одет в темную с белыми полосками ветровку, черную кепку, спортивные черные штаны и темные кроссовки с белыми вставками. С собой у него был отключенный сотовый телефон и темная спортивная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефону дежурной части : 8(84663)2-10-02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы: 8(999)-701-02-33

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