Власти Самары разрешили построить высотку с отклонениями в Октябрьском районе

Площадь предоставляемого земельного участка составляет 3243 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары предоставили разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в Октябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке в границах улицы Ново-Садовой, Паркового перекрестка, улиц Академика Павлова и 2-й радиальной. Площадь предоставляемого земельного участка составляет 3243 квадратных метров. На территории планируется построить высотный дом.

Напомним, проект выносили на общественные обсуждения. По их итогам самарцы не поддержали строительство. Однако ООО «Парковый» все равно получил разрешение властей. Застройщик хочет построить высотный жилой дом с 0,5 парковочного места и максимальным процентом застройки – 45%.

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