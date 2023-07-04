В Самарской области мужчина украл велосипед, оставив отпечатки

Мужчина оставил свои отпечатки. Фото: ГУ МВД России по региону

В Кинель-Черкасском районе Самарской области мужчина пытался украсть велосипед. Злоумышленник оставил свои следы на месте преступления.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Из подъезда украли велосипед, стоимость которого оценили в 12 тысяч рублей. Оказалось, двухколесный транспорт фиксировали тросом, но его обнаружили перерезанным. Правоохранители прибыли на место происшествия и опросили потерпевшего.

Эксперт также нашел следы механических повреждений и пальцев рук. Злоумышленника удалось задержать. 27-летний житель сила Тимашево признался в содеянном и рассказал, что украл велосипед, чтобы добраться до дома. Возбуждено уголовное дело.