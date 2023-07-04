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НовостиОбщество4 июля 2023 6:42

Самарцы пожаловались на неработающий светофор по проспекту Масленникова

Горожане опубликовали сообщение в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Горожане пожаловались на светофоры. Фото: "Самара с огоньком"

Горожане пожаловались на светофоры. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на дорожные дефекты. В начале июля перестал работать один из светофоров.

О ситуации сообщили горожане в социальных сетях. Судя по опубликованному сообщению, светофор перестал работать по проспекту Масленникова, недалеко от станции метро Московская. Также очевидцы отметили, что пешеходам приходится перебегать через дорогу во время движения автомобилей. О причинах и сроках восстановления пока неизвестно.

Напомним, горожане также пожаловались на глубокую яму на пересечении Пугачевской и Металлургов. Из-за дорожного дефекта водитель повредил легковой автомобиль.